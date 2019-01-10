الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسأطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" البرنامج التدريبي لتأهيل 104 من الطلاب والطالبات المتأهلين للتصفية النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2019".وبدأ البرنامج التدريبي في مدينة جدة يوم أمس لمدة يومين بمشاركة 53 طالبا وطالبة، على أن ينطلق في مدينة الخبر يومي الأحد والاثنين المقبلين بمشاركة 51 طالبا وطالبة.ويشارك في البرنامج التدريبي طلاب وطالبات من 24 إدارة تعليمية ‏من مختلف مناطق المملكة، يقوم على تدريبهم مدربون سعوديون ودوليون، عبر ورش عمل وأنشطة تدريبية مركزة لمراجعة عناصر المشروع العلمي، وصقل مهاراتهم في عرض وتقديم ‏المشروع، إضافة إلى مقابلات فردية بين الطلبة وأعضاء اللجنة العلمية ولجنة التحكيم، لاستعراض المشروع وتقديم ‏الدعم العلمي.‏ويهدف البرنامج التدريبي إلى تزويد الطلبة بالأدوات والمهارات اللازمة، لرفع مستوى جودة المشاريع المشاركة في التصفية النهائية، ومراجعة عناصر المشروع العلمي ومهارات التواصل والتقديم.كما يهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المشاركين بالضوابط الأخلاقية العلمية في أولمبياد إبداع، ومعايير التحكيم في التصفية النهائية.// انتهى //11:32ت م0031