الباحة 04 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 10 يناير 2019 واس

كرّم وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف عبدالله بن زيد الراجح أمس، الإعلاميين والإعلاميات بالمنطقة, نظير جهودهم في تغطية فعاليات صيف المنطقة لعام 1439هـ, وذلك بمركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمة لأمين منطقة الباحة رئيس اللجنة العليا المنظمة لصيف العام الماضي الدكتور على بن محمد السواط أعرب من خلالها عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على متابعته الحثيثة لكل ما يهم المنطقة ودعمه ورعايته لفعاليات الصيف لهذا العام، مستعرضاً أبرز الفعاليات والبرامج التي نفذت خلال الصيف, بمدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والعقيق والقرى وبني حسن.

ونوه بالجهود التي بذلتها مختلف الإدارات الحكومية بالمنطقة واللجان العاملة في مهرجان الصيف، مقدماً شكره لرجال وسيدات الإعلام بالمنطقة على جهودهم الكبيرة في نقل مختلف الفعاليات التي شهدها صيف منطقة الباحة.

بعد ذلك ألقى رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان الصيف عبدالرحمن بن عطية أبو رياح كلمة رفع من خلالها التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على نجاح فعاليات صيف الباحة للعام 1439هـ تحت شعار "صيف الباحة أجمل"، مؤكداً أن اللجنة التي قامت على تقييم أعمال الصيف بذلت جهوداً مضيئة لكي يكون عملهم دقيقاً، عطفا على ما يرد إليهم من مواد صحفية مختلفة.

وفي ختام الحفل كرّم وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف تلفزيون الباحة, ووكالة الأنباء السعودية، والصحف الورقية والإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما تسلم الراجح هدية تذكارية بهذه المناسبة.

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11:33ت م

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