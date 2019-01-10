الجزائر 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتجديد نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح دعمه الجيش لمسار المصالحة الوطنية المنتهج منذ مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم في 1999، معتبرا إياه أرضية صلبة للاستقرار في البلاد.وفي شأن محلي آخر، لفتت إلى عاصفة ثلجية تجتاح 15 محافظة في شمال البلاد منذ ليلة أمس، أدت إلى غلق عدة طرق رئيسية وثانوية مسببة عزلة للمناطق النائية والجبلية.وواكبت الوضع في ليبيا، مشيرة إلى دعوة المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة لإعادة وضع خطة لبناء دولة ليبية ديمقراطية، تشتمل على انتخابات نيابية ثم استفتاء على الدستور تعقبه انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري.وتحدثت عن تقرير الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس لافتة إلى أنه يرى أن تنفيذ اتفاق السويد بين الحكومة الشرعية في اليمن ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران، أصبحت مهمة معقدة، بسبب غياب توافق في تفسير بنود الاتفاق.وتناولت جولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشرق أوسطية، مشيرة إلى أن مباحثاته مع قادة الدول التي سيزورها تركز على القضية الفلسطينية والأزمات في ليبيا، وسوريا، واليمن.وأشارت في متفرقات أخرى، وسلطت الضوء على القبضة الحديدية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والديمقراطيين في الكونغرس لافتة إلى الوقوف ضد تمرير تشريعات مقترحة من الرئيس ترامب، بهدف دفعه للتخلي عن إصراره على الإغلاق الحكومي.// انتهى //11:34ت م0033