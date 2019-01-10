سنغافورة 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واستراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم بفعل تنامي المعروض الأمريكي ووسط حالة من الحذر عقب انتهاء المحادثات بين الولايات المتحدة والصين دون أي تفاصيل ملموسة عن حل للنزاعات التجارية بين البلدين.وفي الساعة 0807 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 51.66 دولار للبرميل، منخفضة 70 سنتا بما يعادل 1.3 بالمئة عن التسوية السابقة.ونزلت عقود خام القياس العالمي برنت 1.2 بالمئة أو 72 سنتا إلى 60.72 دولار للبرميل.// انتهى //11:34ت م0034