ينبع 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسحقق ميناء ينبع التجاري زيادة في مناولة البضائع العامة الواردة والصادرة بنسبة %75 خلال شهر ديسمبر للعام 2018م بواقع 438.694 ألف طن، وذلك مقابل 250.678 ألف طن، عما تم تحقيقه بنفس الفترة من العام 2017م.ويأتي هذا النمو في إطار معدلات غير مسبوقة للمناولة كثمرة لجهود إدارة الميناء النوعية لتعزيز القدرة التشغيلية بعد انتهاء المشروعات التطويرية بالميناء، في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.ويتطلع ميناء ينبع التجاري إلى الاستمرار في تحقيق إنجازات جديدة من خلال استقطاب خطوط ملاحية، لتواكب ما يشهده من نقلة نوعية على مختلف الأصعدة وإبراز موقعه الاقتصادي والتجاري المهم في المنطقة.// انتهى //11:40ت م0035