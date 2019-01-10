الخرطوم 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير أن احتشاد الشعب السوداني بالساحة الخضراء أمس يمثل رسالة لكل العالم بأن السودان أمان ولن يلحق بالدول المنهارة.وأبرزت رفض السودان واستنكارها للبيان المتحامل الذي يجافي الحقائق الموضوعية والوقائع الماثلة، الذي أصدرته ، سفارات دول "الترويكا" وكندا حول الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق البلاد.ولفتت الانتباه إلى اعتقال قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم 13 فلسطينياً في الضفة الغربية، فيما زعمت عثورها على سلاح خلال عمليات تفتيش في مدينة الخليل.ونشرت إعلان وحدات حماية الشعب الكردية أنها ألقت القبض على ثمانية إرهابيين أجانب يعتقد أنهم من مقاتلي تنظيم "داعش" بينهم أميركي وألماني.وأخبرت عن مقتل مجموعه 10 مقاتلين من حركة الشباب الإرهابية في الصومال في غارات جوية أمريكية.// انتهى //11:57ت م0037