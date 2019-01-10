الباحة 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واستفقد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أمس، المحكمة الإدارية بمنطقة الباحة.واطّلع اليوسف على سير العمل بكل إدارات المحكمة، وسير إنجاز العمل الإجرائي المتعلق بعملية التقاضي لعموم المتعاملين، كما شهدت الجولة الاطلاع على قسم الدعاوى والأحكام ومتابعة قيد القضايا وتسليم الأحكام؛ للتأكد من سرعة وجودة إنجاز القضايا، إلى جانب تفقّده مرافق المحكمة وجاهزيتها وملاءمتها، والوقوف على ما تتطلبه من تطوير وتحسين في البنية التحتية.والتقى معالي رئيس ديوان المظالم، قضاة المحكمة، وناقش معهم عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير بيئة العمل وزيادة إنتاجيته وإنجازه وتيسير إجراءاته وتذليل كل الصعاب التي تواجه المتقاضين، إضافة إلى مناقشة بعض الأمور المتعلقة بشؤون القضاة, مشدداً على سرعة الإنجاز مع مراعاة جودة المخرج القضائي؛ من أجل الوصول إلى قضاء عادل، منوهاً بالجهود التي يبذلها موظفو المحكمة، حاثاً إياهم على حسن تحمل الأمانة وإنجاز العمل وفق القواعد السليمة، وأن يعمل الجميع كفريق واحد لتحقيق الهدف المنشود في خدمة المواطنين دون تأخير.وقال معاليه: إنّ ديوان المظالم قطع شوطاً كبيراً في تنفيذ الكثير من البرامج التطويرية التي أسهمت في تطوير العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ويسير بخطى ثابتة نحو الرقي بالقضاء الإداري ليصل إلى تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، نظير العناية والاهتمام بمرفق القضاء، والدعم لمشاريعه بما يعينه على تنفيذ خدماته العدلية، وتحقيق خطته الإستراتيجية ورفع كفاءة أدائه القضائي.يذكر أن هذه الجولة تأتي امتدادًا لزيارات رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري التفقدية لعددٍ من محاكم الديوان؛ للاطلاع على سير العمل فيها والوقوف الميداني على إجراءات العمل وفق ما رسمته الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020، المتواكبة مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //12:03ت م0039