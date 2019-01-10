لندن 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إعلان متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أنه تم التوصل إلى اتفاق ينص على إجراء تصويت في البرلمان البريطاني بعد أسبوع، حول اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.وتناولت تحذير وزير الشركات البريطاني غريغ كلارك من أن خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ في حال رفض البرلمان الاتفاق فإن ذلك سيكون "كارثيا للمملكة المتحدة.وأشارت إلى أن مجلس النواب الأمريكي أقر تشريعا من شأنه أن ينهي إغلاقا جزئيا لوزارة الخزانة وبعض الوكالات الأخرى لكن دون أن يخصص أي أموال للجدار على الحدود مع المكسيك.وسلطت الضوء على وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة المصرية بعد زيارة للعراق، ضمن جولة تتضمن ثماني دول.ولفتت الصحف البريطانية إلى استهداف ميليشيات الحوثي بطائرة من دون طيار، صباح اليوم عرضا عسكريا للجيش اليمني في قاعدة بمحافظة لحج، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.// انتهى //13:43ت م0066