الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، نائب رئيس شركة سي إي تي سي الصينية للبرمجة السيد وان، والوفد المرافق له .

واطلع سموه خلال الاستقبال على شرح حول مدى مساهمة الشركة في تصميم وبناء وتفعيل المدن الذكية وزيادة مستوى الأمن والسلامة الالكترونية، وتسهيل حركة المرور وفك الإختناقات وتقديم الاقتراحات في هذا المجال.

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