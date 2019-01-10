بريدة 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واساختتمت جامعة القصيم أمس، مشاركتها لهذا العام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 33 "، بعد أن شاركت الجامعة من خلال معرضي "مسيرة وإنجاز" و"النخلة"، حيث قدم معرض مسيرة وإنجاز تعريفاً للزوار بمسيرة الجامعة وعدد طلابها وبرامجها الأكاديمية، بالإضافة إلى تعريفهم بالشراكات الأكاديمية التي عقدتها الجامعة، ومسيرتها العلمية، واعتماداتها.كما قدّم معرض " النخلة " بإشراف كلية الزراعة والطب البيطري الكثير من المعلومات عن النخيل والتمور، لتوعية الزوار وتعريفهم بأهمية هذه الشجرة من خلال عدة أركان منها: الصحة والنخلة، وطرق إكثار النخيل وفوائده، بالإضافة إلى تعريف الزوار بأكثر من 30 نوعاً من أنواع التمور، وتقديم "بورشورات" تعريفية وتثقيفية لزوار المعرض، وكذلك تعريفهم بالمنتجات الثانوية للنخيل وطرق الاستفادة منها، وبعض الصناعات من جذوع النخل وسعفه، فضلاً عن المعلومات العلمية القيمة والإصدارات والمنشورات والكتب والمطبوعات المتنوعة المختلفة المهتمة بالنخيل والتمور، لمواكبة التحول الاقتصادي.// انتهى //13:45ت م0070