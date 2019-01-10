القطيف 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسعقدت وحدة برامج الموهوبين بمكتب التعليم بمحافظة القطيف، أمس، اجتماعها الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 1439/ 1440هـ، برئاسة رئيس وحدة الموهوبين ومركز التميز بتعليم القطيف علي بن محمد الغامدي.وتضمن الاجتماع عدة محاور من أهمها؛ استعراض تقييم عمل الوحدة خلال الفصل الأول والإنجازات النوعية، والتأكيد على الاستعداد لفتح فصل الطلبة الموهوبين بمتوسطة سيهات، كما تمت مناقشة الخطط الإثرائية لبرامج وفصول الموهوبين للفصل الدراسي الثاني والبالغة 20 فصلًا بالقطاع.واستعرض الاجتماع الجدولة التدريبية لتأهيل الطلبة المرشحين لمقياس الموهبة، خاصة للمدارس المغذية لفصول وبرامج الموهوبين بالقطاع، كما تم تسليط الضوء بشكل رئيس على الاستعداد الأمثل للتهيئة والإعداد الأمثل للاحتفال بأسبوع الموهبة الخليجي، الذي يصادف الثالث من مارس القادم.// انتهى//13:48ت م0071