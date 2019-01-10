الأحساء 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسدشن رئيس مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء أحمد سعود العوده، مساء أمس، ملتقى الفرق التطوعية بالأحساء، تحت عنوان " تطوعنا يجمعنا"، الذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة ٢٣ فريقاً يتبعون جهات رسمية، وذلك بالصالة الرياضية التابعة لثانوية أبي فراس الحمداني ببلدة المراح بالمحافظة.ويضم الملتقى أركانًا للفرق التطوعية بالمحافظة ولقاءات خاصة بالفرق التطوعية ومن لهم عناية به، إضافة إلى دورات تدريبية ومحاضرات تُعنى بالعمل التطوعي تقام بابتدائية هشام بن عمار لتحفيظ القرآن الكريم للقسم الرجالي، وروضة جمعية المراح الخيرية للقسم النسائي.وأعرب المشرف العام على الملتقى صالح عثمان المرشد عن سعادته بانطلاق الملتقى وما يتضمنه من فعاليات؛ تهدف إلى التعريف بالفرق والجهات التطوعية بالمحافظة، لافتاً إلى أن الملتقى يهدف لتقوية التواصل بين الفرق التطوعية وتبادل الخبرات فيما بينها، منوهاً برعاية واهتمام ولاة الأمر "حفظهم الله" بالأعمال التطوعية التي تأتي ضمن أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، سائلاً الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.// انتهى//13:50ت م0072