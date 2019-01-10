الباحة 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسأصدر أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أمس، عدداً من القرارات الإدارية لتطوير الخدمات البلدية، ولرفع مستوى الأداء والاستفادة من الكفاءات بتكليف قيادات الأمانة وإنشاء إدارات.وشملت القرارات إنشاء وكالة الشركات المسؤولية الاجتماعية, حيث يضم إليها مهام وأعمال كل من إدارة الفعاليات, وإدارة المبادرات بالأمانة، إضافة إلى إنشاء إدارة الرقابة الصحية والتفتيش وترتبط إدارياً بوكيل الأمين للخدمات، كما شملت القرارات بتكليف 19 موظف ما بين نائب لأمين المنطقة, ووكلاء, ورؤساء بلديات, ومدراء إدارات.// انتهى //13:53ت م0074