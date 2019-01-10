الدمام 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بالإمارة اليوم، المهندس عامر بن علي المطيري، بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية.وهنأ سموه، المهندس المطيري على هذا التعيين، مثمناً سموه جهود منسوبي الفرع في المنطقة بجميع قطاعاته على ما بذلوه من جهود ملموسه للجميع، متمنياً للمهندس المطيري التوفيق والسداد.من جانبه قدم المطيري شكره، لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة، سائلا الله بأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.// انتهى //13:55ت م0075