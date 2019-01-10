الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسوصل عدد من أعضاء الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الإيطالي إلى جدة للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لإقامة مباراة السوبر الإيطالي، التي ستقام في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 يناير 2019 بين فريقي يوفينتوس وإي سي ميلان.وسيطّلع الأعضاء على جميع التحضيرات الخاصة بإقامة هذه المباراة التاريخية التي تجمع عملاقي الكرة الإيطالية، والتي تقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للرياضة ورابطة دوري المحترفين الإيطالي في شهر يونيو الماضي.يذكر أنّ الهيئة العامة للرياضة قد أنهت كافة الترتيبات الخاصة لإقامة هذا الحدث العالمي الكبير، الذي يحظى باهتمام عالمي وجماهيري كبير، وهي إحدى الخطوات المستمرة للمملكة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة لاستضافة كبرى المسابقات الرياضية العالمية التي تعكس جاهزية المملكة لهذه الأحداث وإخراجها بشكل مختلف.// انتهى //13:56ت م0076