طرابلس 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسالتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري بسفراء كل من بريطانيا وكندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي لدى ليبيا .وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وتحضيرات الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده برعاية البعثة الأممية لليبيا، إضافة إلى ملف الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات الأمنية.كما التقى المشري مع لجنتي المصالحة الوطنية والملتقى الوطني الجامع لمناقشة الآراء والأفكار الخاصة بوضع تصور عام للملتقى المزمع عقده برعاية البعثة الأممية، ومحاولة الوصول إلى صيغة شاملة يتم التوافق عليها من قبل الأطراف .// انتهى //13:59ت م0078