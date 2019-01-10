الطائف 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسنجح بفضل الله قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في إنجاز عدد من المبادرات والمشاريع التي تهدف لتسخير الطاقات والإمكانات بالمستشفى لتقديم خدمات طبية على أعلى المستويات وتسهم بالارتقاء بالخدمات الطبية.حيث تم الانتهاء من تركيب جهاز نقل هوائي بين المختبر وأقسام المستشفى، الذي يهدف إلى تقليل الفترة الزمنية بين سحب العينات المخبرية للمرضى والنقل والتسليم للعينات بالمختبر من خلال مشروع تم خلاله تجهيز البنية التحتية لتركيب الأنابيب وموائمة توافق أنظمة التشغيل الخاصة بالأنابيب بأنظمة المستشفى .كما تمكن القسم من تحسين البيئة التحتية للمختبر، التي تعنى بتحسين كفاءة المختبر وجودة الإجراءات والفحوصات وبما يضمن سلامة المرضى وكذلك أقيم مشروع أجهزة الفحص السريري بجانب المرضى لقسم الطوارئ والذي يهدف لتوفير الاختبارات الحيوية لمرضى الطوارئ في زمن قياسي والتي تتوافر بجانب المريض وتساعد الكوادر الطبية في سرعة تشخيص الحالة وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة المناسبة.مما يذكر أن عدد المستفيدين من خدمات القسم خلال عام 2018 بلغ 2785088 مراجعاً.// انتهى //14:02ت م0080