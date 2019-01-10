القاهرة 04 جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو الذي يزور مصر حالياً في إطار جولته بمنطقة الشرق الأوسط .وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في تصريح صحفي، أنه تم خلال اللقاء تأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، واهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك بشأن القضايا السياسية والأمنية بالمنطقة.// انتهى //14:46ت م0110