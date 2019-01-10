الكويت 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسالتقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت لورانس سيلفرمان.وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين الإدارة العامة للطيران المدني والقطاعات الحكومية الأخرى في دولة الكويت مع السلطات الأمريكية والذي يأتي ضمن التعاون القائم بين البلدين في المجالات كافة .// انتهى //14:47ت م0111