رياضي / مهرجان ربيع الباحة يشهد غداً منافسات الاستعراض الرملي
الخميس 1440/5/4 هـ الموافق 2019/01/10 م واس
الباحة 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واس
تشهد فعاليات مهرجان ربيع منطقة الباحة غداً, منافسات مثيرة للاستعراض الرملي, بمشاركة السيارات المعدلة, وذلك بمركز ناوان بمحافظة المخواة.
وأوضحت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بناوان، أن الفعالية تأتي تلبية لرغبات الشباب وهواة رياضة التطعيس، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على إقامة فعاليات متنوعة ضمن مهرجان ربيع الباحة للعام الحالي.
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