الباحة 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واستشهد فعاليات مهرجان ربيع منطقة الباحة غداً, منافسات مثيرة للاستعراض الرملي, بمشاركة السيارات المعدلة, وذلك بمركز ناوان بمحافظة المخواة.وأوضحت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بناوان، أن الفعالية تأتي تلبية لرغبات الشباب وهواة رياضة التطعيس، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على إقامة فعاليات متنوعة ضمن مهرجان ربيع الباحة للعام الحالي.// انتهى //14:49ت م0113