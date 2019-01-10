الخليل 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم ستة مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة من محافظة الخليل واعتدت على آخرين من دورا خلال مداهمة البلدة .وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال داهمت عدة احياء في مدينة الخليل واعتقلت مواطنين فلسطينيين، فيما جرى اعتقال مواطن فلسطيني، من بلدة اذنا، وآخر من دير سامت جنوب غرب الخليل، إضافة الى مواطنين فلسطينيين من بلدة دورا.واشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعادت اعتقال الأسير عبد القادر أحمد زكوت البدوي من مخيم العروب شمال الخليل، لحظة الإفراج عنه من أمام سجن "هداريم بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 6 سنوات.// انتهى //14:54ت م0115