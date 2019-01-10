الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسأوضحت صحة عسير أن عدد العمليات الجراحية التي أجريت بأقسام جراحة الوجه والفكين بمنطقة عسير للعام المنصرم بلغ 3511 عملية جراحية .كما بلغ عدد المراجعين الكلي لعيادات الأسنان بالمنطقة 261243 مراجع .واشتمل التقرير الإحصائي السنوي لطب الأسنان بعسير على توفير عدد 20 عيادة أسنان جديدة بمراكز طب الأسنان التخصصية وبعض مراكز الرعاية الأولية والبدء بتشغيل بعضها .فيما استفادت شريحة واسعة من البرامج التوعوية والتثقيفية الميدانية التي أقيمت في المجمعات التجار .// انتهى //15:00ت م0116