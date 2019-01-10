عام / إجراء 3511 عميلة وجه وفكين بمراكز طب الأسنان بعسير
الخميس 1440/5/4 هـ الموافق 2019/01/10 م واس
الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واس
أوضحت صحة عسير أن عدد العمليات الجراحية التي أجريت بأقسام جراحة الوجه والفكين بمنطقة عسير للعام المنصرم بلغ 3511 عملية جراحية .
كما بلغ عدد المراجعين الكلي لعيادات الأسنان بالمنطقة 261243 مراجع .
واشتمل التقرير الإحصائي السنوي لطب الأسنان بعسير على توفير عدد 20 عيادة أسنان جديدة بمراكز طب الأسنان التخصصية وبعض مراكز الرعاية الأولية والبدء بتشغيل بعضها .
فيما استفادت شريحة واسعة من البرامج التوعوية والتثقيفية الميدانية التي أقيمت في المجمعات التجار .
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