الباحة 04 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 10 يناير 2019 واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة, أمس ندوتين علميتين بعنوان "تعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري"، و"مكافحة الغلو والتطرف والإرهاب"، وذلك بجامع الفاروق بمشوقه.وتضمنت الندوات محاور عدة، يبرز منها منهج أهل السنة والجماعة في النصيحة إلى الله, والتحذير من دعاة الفتنة والفرقة والضلال, وأهمية التربية الصحيحة للأبناء ودورها في سلوك الطريق الصحيح القويم, ومسؤولية الخطباء تجاه ترسيخ مفهوم جمع الكلمة ولزوم الجماعة.وتأتي هذه البرنامج والندوات العلمية ضمن سلسلة متصلة لبرنامج "الأمن الفكري" الذي أطلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفروعها، بتوجيهات ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار مشروع ترسيخ الانتماء والمواطنة، وحماية الناس من الأفكار الضالة، ونبذ الغلو والتطرف، ونشر رسالة الوسطية والاعتدال، ومحاربة الجماعات الإرهابية عبر منابر الوزارة الدعوية.//انتهى//15:07ت م0119