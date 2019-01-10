لندن 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسدعا زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، جيرمي كوربين، إلى إجراء انتخابات عامة في أسرع وقت من أجل كسر الجمود حول ملف مغادرة بلاده للإتحاد الأوروبي.وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم إن حزب العمال، صاحب أكبر كتلة معارضة داخل برلمان ويستمنيستر، سيصوت الثلاثاء القادم ضد مسودة إتفاق المغادرة الذي توصلت اليه الحكومة مع الإتحاد الأوروبي مؤخراً.وإنتقد حزب المحافظين الحاكم من ناحيته تصريحات كوربين، وأشار متحدث باسم الحزب إلى أن العمال لا يملكون رؤية بديلة للإتفاق المطروح.// انتهى //15:07ت م0120