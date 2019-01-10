المنامة 4 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة اليوم، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان يوسف بن علوي بن عبدالله الذي يزور مملكة البحرين حاليًا، وبحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.وجرى خلال اللقاء ، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //15:19ت م0121