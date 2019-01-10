إسلام آباد 4 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.43 في المئة أي ما يعادل 168 وأقفل عند مستوى 39090 نقطة.وبلغ حجم التداول 66451580 سهمًا نفذت في 336 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 134 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 186 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة.واستحوذت أسهم شركات المواد الكيميائية والنفط والغاز والتقنية والاتصالات على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //15:21ت م0122