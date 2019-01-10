الرياض 4 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسأعلنت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، عن إطلاق البرنامج التدريبي المجاني لتأهيل ألف شاب وفتاة في مجال "التسويق الرقمي"، وذلك خلال الفترة 20 - 22 يناير الجاري.ويأتي البرنامج ضمن مبادرة غرفة الرياض التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل؛ لتلبية الاحتياجات المستجدة للقطاع الخاص.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري، أن البرنامج الذي يعد جزءًا من المبادرة التي تتبناها غرفة الرياض لتأهيل طالبي العمل في قطاعات عديدة في سوق العمل، من خلال تدريب وتأهيل الشباب والشابات لتولي الوظائف النوعية في هذه القطاعات، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية للقطاع الخاص في الإسهام في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.وأفاد أن أغلب اخصائي التسويق الرقمي الوافدين الذين يعملون في السوق، لا يحملون شهادات دراسات عليا أو جامعية متخصصه بالتسويق الرقمي، لكنهم اكتسبوا مهاراتهم من خلال دورات احترافية قصيرة، مبيناً أن الشباب والشابات الملتحقين بالبرنامج أمامهم فرصة ليصبحوا أخصائي تسويق رقمي مهرة، من خلال مواصلة التدريب وصقل مهاراتهم واكتساب الخبرات.وبين الشثري أن الدورة ستتضمن العديد من المحاور التدريبية التي تؤهل المتدربين لوظائف التسويق الرقمي، الذي أخذ في الاتساع في السنوات الأخيرة وخصوصاً في ظل التطور التقني المتسارع وشيوع وسائل التواصل الاجتماعي، وقد حفز اغلب المنشآت على الاعتماد على التسويق الرقمي لتنمية اعمالها ومبيعاتها حيث ستشمل محاور الدورة مقدمة في التسويق الرقمي وادواته وفروعه وكيفية تهيئة الموقع الالكتروني للمنشأة لمحركات البحث والاستدلال على كلمات البحث التسويقية وكيفية ربط الموقع بمواقع رصد عدد الزوار وتصنيفهم وتتبعهم وإدارة الحملات الاعلانية وإعادة استهداف زوار الموقع وتحليل شخصيات العملاء المستهدفين ونمط وطريقة الوصول لهم وكيفية إنشاء وتصميم الإعلان.ودعا المهندس الشثري الراغبين بالالتحاق في الدورة التسجيل في موقع غرفة الرياض الالكتروني https://www.chamber.sa/TrainingServices/Pages/BasicsOfDigitalMarketing.aspx .// انتهى //15:22ت م0123