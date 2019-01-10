أبها 4 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسضبطت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلديات رجال ألمع والبشائر والمجاردة وظهران الجنوب, قرابة 94 كجم من العسل غير صالح للاستخدام الأدمي والمخالف للمواصفات والمقاييس السعودية، حيث كان معداً وجاهزاً للتوزيع والتسويق للمستهلكين.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي, أنه تم ضبط هذه الكميات من العسل غير الصالح للاستخدام الأدمي من قبل مراقبي بلديات رجال ألمع والبشائر والمجاردة وظهران الجنوب, مؤكداً أن الأمانة تقوم بتنفيذ خطة للعمل الموسمي الخاص بموسم العسل لمنع أي تجاوزات أو مخالفات في ظل الإقبال الكثيف من الزوار والسياح على أسواق العسل في الوقت الحالي، كما يتم العمل على تقديم كل الخدمات البلدية من التحاليل المخبرية للعسل للمستهلكين مجاناً, وذلك ضمن جهود الأمانة في ضمان سلامة المستهلكين.وشدد الحميدي, على أن الأمانة ماضية في تكثيف أعمالها الميدانية للحد من الغش في أسواق العسل بمحافظات منطقة عسير كافة، مبيناً أن مختبر الأمانة لسلامة الأغذية سجل مؤخراً 610 عينات عسل عشوائية من جميع محافظات منطقة عسير, حيث تم تحليلها وأجيز منها 78 % وهي العينات المطابقة للمواصفات السعودية, فيما بلغت نسبة العينات الغير مطابقة 22 % .وأبان أن المختبر يحوي أجهزة حديثة في مجالات مراقبة الجودة والكشف عن الملوثات المختلفة في سلامة الأغذية, خاصة منتجات العسل كالتلوث الميكروبيولوجي والكيميائي والتلوث بالمعادن الثقيلة و التأكد من مطابقة تلك المنتجات للمواصفات والمقاييس السعودية حفاظاً على سلامة وأمن المستهلك.// انتهى //15:23ت م0124