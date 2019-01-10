إسلام آباد 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسأكدت باكستان اليوم مجدداً التزامها بدعم الجهود الجارية لتسهيل عملية السلام الأفغانية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في بيان صحفي أن باكستان تعمل عن كثب على تسهيل الجهود الجارية لإيجاد الحل السلمي للنزاع الدائر في أفغانستان المجاورة منذ سبعة عشر عاماً.وأكد أن باكستان تؤمن في أن المباحثات الثنائية بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان تعد سبيلاً لإنجاح الحوار الوطني الأفغاني.من جهة أخرى، قال الدكتور محمد فيصل إن باكستان لم تغير سياستها بشأن منح المواطنين الأفغان تأشيرات دخول أراضيها، نافياً صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تشديد باكستان شروط منح الأفغان تأشيرات دخول أراضيها.وأوضح أن البعثة الدبلوماسية الباكستانية في أفغانستان تصدر حوالي 3800 تأشيرة بشكل يومي للمواطنين الأفغان لدخول الأراضي الباكستانية، وتقدم هذه التأشيرات مجاناً بدون رسوم.// انتهى //16:32ت م0161