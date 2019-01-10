ينبع 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسنظمت إدارة تعليم ينبع ممثلة في قسم الإشراف التربوي "شعبة نظام المقررات ـ بنات" اليوم, اللقاء التربوي "تجويد التحصيل الدراسي"، الذي أقيم في مكتب تعليم الجنوب واستهدف قائدات المرحلة الثانوية في مدارس المحافظة، بهدف رفع التحصيل الدراسي لطالبات المرحلة الثانوية وردم الفجوة بين اختباري القدرات والتحصيلي، وذلك بحضور مديرة الإشراف نجلاء فلمبان ومديرة مكتب جنوب وفية الصبحي وعدد من القيادات التربوية.واشتمل اللقاء على ٣ أوراق عمل حيث تناولت مشرفة نظام المقررات منسقة ردم الفجوة فتحية حداد في ورقة عملها الدليل التنفيذي لمبادرة مسابقة (تجويد التحصيل الدراسي) التي تستهدف طالبات الصف الثالث ثانوي المتوقع تخرجهم للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ من جميع الأنظمة التعليمية.فيما استعرضت منسقة التحصيل الدراسي بالإشراف التربوي عفاف عثمان الصبحي ترتيب المدارس الثانوية في اختبار قياس التحصيلي بناءً على تقرير المركز الوطني، وذلك لتوضيح واقع الأداء في المدارس كمنطلق للتحسين.فيما تطرقت رئيسة قسم الحاسب عزة آل كباس, في ورقة العمل الثالثة إلى تطوير الممارسات لتنمية المهارات الرياضية واللغوية لطالبات المرحلة الثانوية في مدارس المحافظة.// انتهى //16:37ت م0162