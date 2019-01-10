القاهرة 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم، على ارتفاع جماعي محدود لمؤشراتها، على إثر عمليات شراء من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية في مقابل عمليات بيع للمستثمرين الأجانب والعرب.وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع، أن مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" أغلق التعاملات عند مستوى 44ر13367 نقطة، بزيادة بلغت نسبتها 01ر0 في المئة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً في ختام التعاملات، بنفس النسبة ليغلق عند مستوى 08ر1724 نقطة، كما امتدت المكاسب الهامشية لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 100" الذي ربح 03ر0 في المئة لينهي الأسبوع عند مستوى 3ر687 نقطة.وأوضحت الإحصائيات أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 2ر1 مليار جنيه لينهي الأسبوع عند مستوى 1ر765 مليار جنيه، بعد تداولات كلية اقتربت من مليار جنيه.واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 6ر18 مليون جنيه، و4ر5 مليون جنيه، و5ر138 مليون جنيه، على التوالي، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بصافي قيمة بلغت 5ر53 مليون جنيه، و5ر58 مليون جنيه، و5ر50 مليون جنيه، على الترتيب.// انتهى //16:44ت م0164