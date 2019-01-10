إسلام آباد 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسأصيب اثنان من رجال الشرطة بجروح متفاوتة جراء انفجار استهدف اليوم موكب للشرطة في منطقة كولاشي بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون على قارعة الطريق، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور موكب للشرطة بالقرب منها ما أدى إلى تضرر إحدى سيارات والشرطة وإصابة شرطيين اثنين كانا على متنها.وأضافت أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسئولية.من جهة أخرى، أعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاحها في مصادرة كمية من الأسلحة والمتفجرات خلال عملية نفذتها فرقة مكافحة الإرهاب في منطقة "نوشهرا" بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان بناء على معلومات استخباراتية.// انتهى //16:49ت م0165