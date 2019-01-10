الدوادمي 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسزار مشرف العموم بوزارة التعليم يوسف بن سعيد الحربي أمس, مدارس التعليم بمحافظة الدوادمي، يرافقه رئيس قسم اللغة العربية بالإدارة عبدالله الرويس،وذلك للوقوف ميدانياً على عدد من المدارس لمتابعة الانضباط المدرسي حيث زار متوسطة الفاروق وثانوية داورد، كما زار مكتب التعليم بقطاع نفي ومدارس القطاع.وقد التقى مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي في مكتبة بالإدارة يرافقه مدير الإشراف التربوي بالإدارة مناور العتيبي، وتناول اللقاء الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني والزيارات الميدانية لمشرفي الإدارة لمدارس المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها لمتابعة سير العملية التعليمية والانضباط المدرسي.من جانبها زارت مشرفة العموم بوزارة التعليم للإشراف التربوي أمل الجهيمي مدارس محافظة الدوادمي للبنات، رافقتها خلال الزيارة أخصائية التقويم بالإدارة مزنة الطاسان وشملت الزيارة الثانوية الثالثة والابتدائية السادسة والمتوسطة الثالثة ومتوسطة وثانوية أجيال الاهلية والمتوسطة السابعة.وتهدف هذه الزيارات الى متابعة مستوى الانضباط المدرسي في مدارس المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.// انتهى //16:51ت م0166