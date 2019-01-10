رام الله 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما كشف عنه مركز أبحاث الأراضي في القدس، أن وزارة المالية الإسرائيلية منحت الترخيص لتنفيذ مخطط استيطاني، والاستيلاء على حوالي 139 دونماً من أراضي قرية دير دبوان شرق محافظة رام الله.وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى أن تنفيذ المخطط حلقة في مسلسل تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا القرار يؤكد أن الاحتلال ماضي في تنفيذ سياساته ومخططاته الاستيطانية.وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والإقليمية بعدم الاكتفاء بنشر بيانات الإدانة للاستيطان، أو الاكتفاء بإعلان مخاوفهم وقلقهم على مصير حل الدولتين، أو الاكتفاء بتشخيص العراقيل امام تطبيق مبدأ حل الدولتين.وقال إن الاستخفاف الاسرائيلي بالمواقف الدولية يستدعي وضع الحلول العملية، واتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة لتطبيق حل الدولتين، من خلال إلزام إسرائيل كقوة احتلال الانصياع لإرادة السلام الدولية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334، وإنهاء احتلالها امتثالاً للشرعية الدولية وقراراتها.// انتهى //16:56ت م0168