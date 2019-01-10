الدمام 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسكرمت أمانة المنطقة الشرقية أمس، الجهات المشاركة والداعمة والفرق التطوعية العاملة في أعمال المرحلة الأولى من مبادرة تشجير مدن حاضرة الدمام "نزرعها لننعم بها"، بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس صالح الملحم, ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد الصفيان، وممثلو الجهات المشاركة والراعية، وقادة التطوع والمشرفون والمشرفات على لجان المتطوعين، وذلك على مسرح الأمانة بالدمام.وألقى مدير إدارة الحدائق وعمارة البيئة رئيس المبادرة المهندس يوسف المقهوي بمناسبة اختتام أعمال المرحلة الأولى، كلمة أكد خلالها أهمية المبادرة في زيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة وانسجامها مع برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيداً بدور المتطوعين وتفانيهم حتى تم إنجاز الهدف المحدد بكل اقتدار.بعد ذلك ألقى عبدالله العنزي كلمة الفرق التطوعية، شكر خلالها أمانة المنطقة الشرقية على إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع في المساهمة الفعلية بما ينفع الوطن والمنطقة، منوهاً بالتسهيلات المقدمة من الأمانة والدعم غير المحدود.يذكر أن مبادرة تشجير حاضرة الدمام "نزرعها لننعم بها"، استمرت ثلاثة أشهر متواصلة بمعدل يومين في الأسبوع، وشملت مدن الدمام والظهران والخبر، بمشاركة أكثر من 3600 متطوع ومتطوعة من مختلف القطاعات والفئات السنية، حققوا فيها ما مجموعه 172 ألف ساعة تطوع.كما حققت المبادرة أحد أهم أهدافها الرئيسية وهو نشر الوعي البيئي في نفوس أفراد المجتمع، وأهمية المحافظة على الأشجار والعناية بها من خلال التعاطي الإعلامي المكثف الذي حظيت به المبادرة، وعبر الممارسة الفعلية لمشاركات الطلبة والطالبات وأفراد أسرهم بغرس الأشجار، بالإضافة إلى تحقيقها للهدف المنشود في زراعة 50 ألف شجرة للمرحلة الأولى من المبادرة، وتشجير 210 موقعًا في مدن حاضرة الدمام.// انتهى //17:02ت م0171