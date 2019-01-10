القاهرة 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، مدير عام جهاز المخابرات القومي اليوناني، يانيس روباتيس، الذي يزور مصر حالياً، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.وتناول اللقاء عدد من الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، بالاضافة إلى استعراض سبل تعزيز أطر التعاون على مختلف الصعد، فضلاً عن التباحث بشأن مستجدات الأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط، وخاصة جهود مكافحة الإرهاب.// انتهى //17:12ت م0172