القاهرة 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واستستضيف جامعة الدول العربية، في مقرها بالقاهرة ندوة حول "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الاتفاقية الدولية وخطة التنمية المستدامة 2030"، وذلك بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر.ويشارك في أعمال الندوة التي تبدأ أعمالها الأحد المقبل، مجموعة من كبار المسؤولين والمتخصصين والخبراء المعنيين بملف الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارات الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية في الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات العربية المتخصصة ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في بيان لها اليوم، إن الندوة تهدف إلى الربط بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة التنمية المستدامة 2030 وإبراز وتكريس الروابط الفعلية المباشرة وغير المباشرة بين الاتفاقية وأهداف التنمية المستدامة.وأضافت أن الندوة تهدف أيضاً للوصول إلى أفضل السبل لإنتاج بيانات قابلة للمقارنة ومنسقة وتسهم في إشراك الجميع في التنمية، فضلًا عن دمج أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات العامة.// انتهى //17:12ت م0173