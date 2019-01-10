بيروت 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسجال مدير عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني اليوم، داخل مخيم نهر البارد قرب مدينة طرابلس شمال لبنان مطلعاً على أوضاع اللاجئين والنازحين الفلسطينيين من سوريا.والتقى كوردوني والوفد المرافق له القيادات والفعاليات الفلسطينية في المخيم ، واستمع من أهالي المخيم وخاصة النازحين من سوريا الأوضاع الصحية والانسانية التي يمرون بها مع تصاعد حالات الفقر والحرمان وارتفاع نسبة البطالة .وأكد مدير عام "الأونروا" خلال جولته داخل مخيم نهر البارد استمرار الأونروا في مساعداتها للاجئين الفلسطينيين في إطار قدرتها وإمكانياتها المتوفرة .// انتهى //17:12ت م0174