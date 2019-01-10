الخرطوم 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسالتقى الرئيس السوداني عمر البشير ببيت الضيافة بالخرطوم اليوم، النائب الأول للرئيس البورندي غاستون سيندموا الذي يزور الخرطوم حاليا.وامتدح البشير خلال اللقاء وقوف بورندي مع السودان في المحافل والمنظمات الدولية، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاته مع القارة الأفريقية الأم انطلاقاً من الأهداف والمصالح المشتركة بما يحقق آمال وتطلعات شعوب القارة في السلام والتنمية.// انتهى //18:40ت م0205