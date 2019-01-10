أبوظبي 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسأصبح المنتخب الأردني أول المتأهلين لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، المقامة حاليا في الإمارات العربية المتحدة، بعدما حقق انتصاره الثاني في المجموعة الثانية، على حساب منتخب سوريا بهدفين دون رد اليوم ضمن الجولة الثانية بالمجموعة .وعزز المنتخب الأردني موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط، وتجمد رصيد منتخب سوريا عند نقطة واحدة في المركز الثالث مؤقتا ، قبل لقاء المنتخب الاسترالي الأخير بلا نقاط، مع منتخب فلسطين صاحب المركز الثاني بنقطة واحدة، غدا الجمعة في الجولة ذاتها .// انتهى //18:42ت م0206