نجران 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران اليوم،جولات تفتيشية على محال بيع العطور بمدينة نجران،للتأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف بها.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام للجنة عبدالله بن محمد الدوسري،أن الجولات التفتيشية شملت 34 محلاً لبيع العطور،وحصرت 56 موظفاً سعودياً بها،و9 موظفات سعوديات،فيما ضبطت مخالفتين لعمل وافدين في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين،وجارٍ استكمال إجراءات تطبيق أنظمة العمل حيالها،مؤكداً على مواصلة اللجنة أعمالها الميدانية الصباحية والمسائية لمتابعة الأنشطة المستهدفة بقرارات توطين الوظائف بالمنطقة والمحافظات التابعة لها،داعياً رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الخاصة إلى الاستفادة من مبادرات وزارة العمل في مجال توطين الوظائف بما يحقق الأهداف الوطنية المرجوة.//انتهى//18:44ت م0207