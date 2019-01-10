الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسأشاد معالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد بن صالح السلطان، بالكفاءات الوطنية التي تدير وتشغل مرافق الشركة، مبدياً إعجابه بالقدرات الشابة التي تدير مركز التحكم في المحطة الثالثة بالرياض، معرباً عن فخره بالشباب السعودي الذين يديرون هذا الصرح الوطني.جاء ذلك، خلال زيارة رئيس وأعضاء مجلس إدارة "السعودية للكهرباء" أمس مركز التحكم الرئيسي في القطاع الأوسط في المحطة الثالثة، والمحطة العاشرة، التي تعد من أكبر محطات التوليد وتغذي منطقة الرياض والشبكة العامة للشركة وتنتج ما يقارب 3546 ميجاوات / ساعة وتمتلك تقنيات حديثة في توليد الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية، حيث تضم 50 وحدة منها 40 غازية و 10 وحدات بخارية، وتجاوزت نسبة السعودة في المحطة 93.5% من إجمالي العاملين.وأبدى معالي رئيس وأعضاء المجلس إعجابهم بما شاهدوه في مركز التحكم بالمحطة الثالثة، وسعادتهم بما يحويه المركز من تقنيات حديثة ومتميزة وخبرات عالية لمنسوبيه، كما عبروا إعجابهم وتقديرهم لما شاهدوه في المحطة العاشرة وقدرات الشباب العاملين بها على التميز والإبداع وإتقان العمل.وأوضح السلطان، أن الإنجازات التي حققتها الشركة، تأتي بفضل من الله تعالى، ثم بالجهود التي يقدمها الشبان السعوديين الذين يقودون مواقع الإنتاج الكهربائي ومراكز التحكم، والتأكد من الجودة والاتقان التي تضعها الشركة أساس لنوعية الخدمات التي تقدمها للمشتركين.من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة المكلف فهد السديري، أن زيارة معالي رئيس المجلس والأعضاء وكلماتهم وثنائهم على الإمكانيات والقدرات الشابة التي تمتلكها الشركة ويقودون دفة هذه المرافق المهمة لهي مصدر فخر واعتزاز لجميع منسوبي الشركة السعودية للكهرباء"، مقدما شكره وجميع العاملين في الشركة لمعالي الدكتور خالد السلطان وأعضاء المجلس على ما عبروا عنه من افتخار بما شاهدوه في مواقع العمل وشباب الشركة من مهندسين وفنيين وإداريين، وثناءهم على ما يقومون به من أعمال متميزة، تنم عن قدرات كبيرة لديهم، وخبرات متراكمة تواصل إدارة أكبر منظومة للطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وشملت الزيارة، مركز التحكم في المحطة الثالثة والمحطة العاشرة بالرياض، واطلعوا على عرض عن مكونات مركز التحكم وتقنياته الحديثة والمتطورة.وخلال جولتهم في المحطة العاشرة، شاهدوا عرضاً عن السلامة داخل المحطة، وآخر عن الخريطة التفاعلية لأنشطة الشركة الرئيسية، كما شاهدوا عرضاً عن المحطة وإنتاجها ومكوناتها وتكاليفها، والتقنيات الحديثة والمتطورة فيها، كما شملت جولاتهم الميدانية داخل المحطة، مبنى التحكم الرئيسي للمحطة، ومبنى الورش الرئيسية، ووقفوا ميدانياً على أداء شباب الشركة خلال قيامهم بعمليات الصيانة لإحدى وحدات التوليد.// انتهى //18:48ت م0211