الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسيقيم نادي الفروسية حفل سباقه الـ 44 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439/1440هـ بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض بعد غد السبت على كأسي ( وزارة العدل (فئة ثالثة) ،ورئاسة الاستخبارات العامة ) .وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من عشرة أشواط ، خصص منها الشوطين السابع والتاسع على كأسي رئاسة الاستخبارات العامة( للجياد المستوردة لجميع الدرجات ) ، ووزارة العدل (فئة ثالثة) ( للجياد المحلية مفتوح الدرجات ) .// انتهى //18:49ت م0212