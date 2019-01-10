الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسيفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة اليد غداً الجمعة مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم بنسختها الـ 26 التي تحتضن منافساتها ألمانيا والدانمارك، وذلك بملاقاة منتخب النمسا عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية «الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدانمارك»، على صالة "جيسكي بنك بوكسن" بمدينة هيرنينغ الدانماركية.ويلعب أخضر اليد ضمن المجموعة الثالثة في البطولة، التي تضم بجواره منتخبات: الدانمارك، النرويج، النمسا، تونس، وتشيلي، وتقام جميع مباريات هذه المجموعة في الدانمارك.وتعد هذه المشاركة هي التاسعة للمنتخب السعودي في تاريخه بكأس العالم، حيث سبق له اللعب في ثمان مناسبات سابقة أعوام: 1997، 1999، 2001، 2003، 2009، 2013، 2015، 2017، وكان أفضل مركز للأخضر خلال مشاركاته السابقة هو المركز التاسع عشر، الذي حققه عام 2013 في إسبانيا .// انتهى //18:49ت م0213