عدن 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسطالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم، المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، بإدانة العملية الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق هذه الميليشيا التي باتت تمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي.وأشار خلال لقائه السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، أن العدوان الذي شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بطائرة إيرانية مسيرة تحمل متفجرات على قاعدة العند الجوية واستهدف عرضًا عسكريًا يؤكد للعالم أجمع أن الميليشيا غير جادة بالسلام ولا تمتلك ثقافة السلام، ولا تفهم إلا بلغة السلاح، وأن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام وسيكون للحكومة موقف قوي وحازم".وأضاف، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية أن الصورة باتت كاملة الوضوح لدى الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام إلى اليمن والمجتمع الدولي حول الطرف المعرقل للسلام والمتسبب في استمرار المعاناة الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي، إلى دعم الحكومة الشرعية من أجل إسقاط الانقلاب الحوثي وبسط نفوذ الدولة على كامل التراب اليمني.// انتهى //18:50ت م0215