الخرطوم 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسانتخب السودان ممثلاً في المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة السفير عمر دهب رئيساً للمجلس التنفيذي لليونسيف، كما تم انتخاب كل من دول السلفادور وجواتيمالا وبنغلاديش والتشيك، نواباً لرئيس المجلس التنفيذي.واستعرض دهب أولويات واهتمامات رئيس المجلس التنفيذي وأعلن أنها تتمثل في تعزيز التنسيق والتعاون بين وكالات الأمم المتحدة خاصة في المجال الإنمائي على هدى أهداف التنمية المستدامة وخطة إصلاح المنظومة الإنمائية التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة.وأضاف أن اليونسيف ستدعم حماية الأطفال من العنف والاستغلال الجنسي، وأنه ستتم الاستفادة من التجربة الأفريقية في حماية الأطفال في النزاعات والدروس والعبر المستخلصة منها.وكانت المجموعة الأفريقية قد تقدمت في بداية العام الماضي بترشيح السودان لرئاسة المجلس التنفيذي لليونسيف لعام 2019، وهو ما تم اعتماده بالإجماع.وتعمل المنظمة من خلال ممثلها المقيم بالسودان، على تنفيذ البرامج المختلفة المتعلقة بالأطفال في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وغيرها.// انتهى //18:50ت م0216