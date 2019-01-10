تونس 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واستفاقم العجز التجاري في تونس، خلال العام المنقضي ليتجاوز 19,04 مليار دينار تونسي (45ر6 مليار دولار) مقابل 15,59 مليار دينار (5,28 مليار دولار) خلال سنة 2017 و12,60 مليار دينار (4,27 مليار دولار) خلال سنة 2016.الى ذلك أشارت أرقام المعهد التونسي للإحصاء الى ان ذلك يأتي رغم استمرار تراجع واردات تونس لتصل الى 20 % سنة 2018 مقابل 19,8 % خلال سنة 2017، حيث بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 60 مليار دينار (20,34 مليار دولار) مقابل نحو 50 مليار دينار( 16,95 مليار دولار) خلال سنة 2017.// انتهى //18:50ت م0217