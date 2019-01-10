جدة 4 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسقدّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، تعازيه لنائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بترجي، وأشقائه في وفاة والدتهم الدكتورة سميرة جمجوم.وعبَّر الأمير سعود بن عبدالله خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيدة اليوم، عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.فيما عبّر ذوو الفقيدة عن شكرهم لسمو مستشار أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته.// انتهى //19:51ت م0227