الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واستغلب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عامًا على مضيّفه منتخب الإمارات بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم في دبي، ضمن منافسات الدورة الودية للناشئين التي ينظمها الاتحاد الاماراتي.وسجل هدفي الأخضر اللاعب مهند براح في الدقيقة 25 و53، في حين جاء هدف منتخب الإمارات في الدقيقة 60 من مجريات المباراة.ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي المباراة بقائمة مكونة من: بلال الدواء في حراسة المرمى، وأحمد الجليدان، ومحمد بكر، ووليد عياش، ورافي حسين، وعبدالعزيز العليوة، وعلي عبدالرؤوف، وعبدالله الزيد، وصالح برناوي، ومهند براح، وخالد مجرشي.وسيعاود المنتخب الوطني تدريباته مساء غدٍ الجمعة، على أن يلاقي منتخب الهند يوم السبت ضمن منافسات الدورة الودية للناشئين، التي تأتي في إطار برنامج الأخضر الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 .// انتهى //19:53ت م0228