الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسدشنت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية برنامج الزمالة الأوروبية العربية في إدارة المنظمات غير الربحية في موسمه الخامس، بالشراكة مع المؤسسة الأوروبية العربية للدراسات العليا، بهدف بناء قدرات المنظمات غير الربحية وإكساب قادة المنظمات غير الربحية معارف ومهارات حديثة تواكب التطور العالمي، و تأهل مسؤولي العمل الخيري لاحتراف التنمية والتنمية المستدامة.ويتميز البرنامج بالتدريب العالي والعملي الذي يزاوج بين ما استجد في ميدان إدارة العمل الخيري في أوروبا وبين القيم الإنسانية في الثقافة السعودية و الإسلامية لتطوير المؤسسات الخيرية السعودية وتعزيز دورها في التنمية البشرية، وقد بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 123 مستفيداً ومستفيدة من قادة القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية.يذكر أن العنود الخيرية تسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 م ؛من خلال تطوير قادة المؤسسات والجمعيات الخيرية السعودية، وتعزيز دورهم في التنمية البشرية من خلال التمكين المهني والتدريب العالي، والإستفادة من التجارب الرائدة عالمياً، وتقوية القدرات المعرفية، ورفع المستوى المهاري للعاملين في القطاع غير الربحي من خلال الفرص التدريبية الرائدة المقدمة من العنود الخيرية.// انتهى //19:53ت م0229